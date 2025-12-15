Чому ціни на помідори почали рости?

Наразі на українському плодоовочевому ринку відбувається помітне підвищення попиту на тепличні помідори напередодні новорічних свят, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Це провокує активне зростання цін на продукцію на українському ринку.

Читайте також Білокачанна капуста подешевшала майже на 80% за рік в Україні

При цьому експерти наголошують, що на цю мить основну частку у продажу складає виключно імпортний томат виробництва Туреччини.

За інформацією трейдерів, тільки з початку тижня турецькі томати на українському ринку подорожчали в середньому на 10%. На сьогодні імпортні помідори надходять у продаж по 70 – 80 гривень за кілограм (1,66 – 1,89 долара за кілограм) залежно від якості, обсягів партій та сорту пропонованої продукції.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

За словами учасників ринку, на цьому тижні пропозиція овочів на ринку була недостатньою. Вибірки у місцевих комбінатах практично не здійснювалися через завершення сезону реалізації. Водночас за рахунок імпортної продукції не вдавалося повністю задовольнити попит, що сформувався. У результаті продавці отримали змогу підвищити відпускні ціни на імпортні томати.

Експерти зазначають, що зараз тепличні помідори в Україні пропонуються в продаж практично за тими ж цінами, що й рік тому. При цьому гравці ринку впевнені у подальшому подорожчанні цієї продукції, оскільки, всупереч зростанню цін, попит у цьому сегменті залишається стабільно високим.

Ціни на тепличні огірки зненацька почали падати: що відбувається на ринку України?