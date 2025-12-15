Почему цены на помидоры начали расти?

Сейчас на украинском плодоовощном рынке происходит заметное повышение спроса на тепличные помидоры накануне новогодних праздников, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это провоцирует активный рост цен на продукцию на украинском рынке.

При этом эксперты отмечают, что на данный момент основную долю в продаже составляет исключительно импортный томат производства Турции.

По информации трейдеров, только с начала недели турецкие томаты на украинском рынке подорожали в среднем на 10%. На сегодня импортные помидоры поступают в продажу по 70 – 80 гривен за килограмм (1,66 – 1,89 доллара за килограмм) в зависимости от качества, объемов партий и сорта предлагаемой продукции.

По словам участников рынка, на этой неделе предложение овощей на рынке было недостаточным. Выборки в местных комбинатах практически не осуществлялись из-за завершения сезона реализации. В то же время за счет импортной продукции не удавалось полностью удовлетворить сформировавшийся спрос,. В результате продавцы получили возможность повысить отпускные цены на импортные томаты.

Эксперты отмечают, что сейчас тепличные помидоры в Украине предлагаются в продажу практически по тем же ценам, что и год назад. При этом игроки рынка уверены в дальнейшем подорожании этой продукции, поскольку, вопреки росту цен, спрос в этом сегменте остается стабильно высоким.

