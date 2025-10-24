Почему растут цены на огурцы?

На этой неделе украинские тепличные комбинаты в очередной раз повысили отпускные цены на огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основной причиной резкого подорожания стало сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах.

Кроме того, подталкивает цены вверх отсутствие конкуренции со стороны импорта и очень высокий спрос местных оптовых компаний и розничных сетей. Сезон реализации огурцов в украинских тепличных комбинатах близок к завершению. Хозяйства сейчас проводят зачистку в теплицах, поэтому предлагают свою продукцию преимущественно мелким оптом.

Эксперты отмечают, что качество огурцов в последних выборках значительно снизилось, но это не мешает продавцам повышать отпускные цены в этом сегменте. Так, только с начала текущей недели цена на эту продукцию выросла в среднем на 21%, и сегодня оптовые цены на эти овощи озвучиваются в диапазоне 90 – 110 гривен за килограмм (2,16 – 2,63 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий.

Обратите внимание! Аналитики добавляют, что сейчас стоимость тепличных огурцов в Украине уже в среднем на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая ситуация на украинском рынке, по мнению экспертов, может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции из Турции уже на следующей неделе. В таком случае цены на огурцы из местных хозяйств могут приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах?

На данный момент, по данным "Минфина", цены за килограмм огурцов в магазинах сложились такие:

Novus 129,00 гривны;

129,00 гривны; Metro 135,10 гривны;

135,10 гривны; АТБ 109,89 гривны;

109,89 гривны; Сильпо 145,20 гривны;

145,20 гривны; Varus 109,90 гривны.

