Прошедшая неделя в украинском овощном сегменте отметился незначительными колебаниями цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Подорожали картофель (с 8 – 12 до 9 – 12 гривен за килограмм) и белокочанная капуста (с 7 – 10 до 8 – 10 гривен за килограмм).

Продолжали снижаться цены на лук (с 7 – 9 до 4 – 9 гривен за килограмм). В очередной раз повысились цены на огурцы (с 70 – 160 до 90 – 160 гривен за килограмм), достигнув максимального для этого времени уровня за последние 8 лет.

В то же время цена сладкого перца после роста, неделей ранее, вернулась на прежний уровень (с 95 – 135 до 90 – 110 гривен за килограмм).

Начала дешеветь редиска (с 40 – 50 до 20 – 40 гривен за килограмм). Цены по другим позициям не изменились.

Обратите внимание! Фруктовый сегмент отметился подорожанием яблоки (с 20 – 35 до 20 – 40 гривен за килограмм). Также дороже, чем на предыдущей неделе, продавались апельсины (с 65 – 125 до 65 – 135 гривен за килограмм) и бананы (с 52 – 58 до 52 – 70 гривен за килограмм).

