Каковы причины глобального подорожания апельсинов в мире?

Сейчас на мировом рынке несколько факторов обусловливают подорожание апельсинов и продукта их переработки – сока. Речь идет в частности о распространении болезней деревьев и неблагоприятных погодных условиях. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал ученый Института аграрной экономики Богдан Духницкий.

Эксперт отмечает, что в 2026 году из-за распространения болезней и неблагоприятной погоды в Бразилии ожидают на 13 – 14% меньший урожай апельсинов. Поскольку эта страна является крупнейшим производителем этого вида цитрусовых, сокращение предложения ощутимо повлияет на глобальный рынок.

Обратите внимание! По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2024 году на Бразилию пришлось 23% мирового производства апельсинов – около 16 миллионов тонн.

По словам Богдана Духницкого, подобная негативная ситуация сложилась и во Флориде, что является центром выращивания апельсинов в Соединенных Штатах Америки. Производство там значительно сократилось: с 11,8 миллиона тонн в 2000 году до 2,5 миллиона тонн в 2024 году. Однако страна осталась среди основных мировых производителей.

Для Флориды дополнительное негативное влияние оказали еще и такие факторы:

уменьшение площадей апельсиновых насаждений;

рост производственных затрат;

снижение рентабельности местных фермеров.

Богдан Духницкий, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Учитывая приведенные факты, можно говорить о системном характере проблем с производством апельсинов. Итак, предложение сырья для производства апельсинового сока, по предварительным оценкам, сократится. Это означает высокий риск подорожания продукции в ближайшей перспективе.

Ожидания низкого урожая уже вызвали скачок биржевых цен на апельсиновый сок, поскольку Бразилия одновременно формирует и весомую долю продаж этого продукта среди других стран-экспортеров на мировом рынке.

Внутренний рынок Украины полностью зависит от импортных поставок, поэтому на стоимость апельсинов и сока для конечных потребителей будет влиять глобальная ценовая ситуация.

Как изменились цены на апельсины и сок в Украине?

Эксперт Богдан Духницкий говорит, что ситуация с ценами на апельсины в Украине пока относительно стабильна. В мае 2025 года килограмм этих цитрусовых в супермаркетах стоил в среднем 75 гривен, тогда как в мае этого года – 72 гривны.

В целом цены на апельсины в 2025 – 2026 годах преимущественно находились в диапазоне 65 – 75 гривен за килограмм. Наиболее ощутимый рост был осенью 2025 года, когда в сентябре они даже превысили 100 гривен за килограмм, хотя подобная сезонность в последнее время фиксируется регулярно. Кроме того, отличалась цена импорта апельсинов и апельсинового сока,

– отмечает эксперт.

Из доступных сейчас данных за часть 2025 года ученый делает вывод, что колебания цен на апельсины на полках магазинов были незначительными относительно 2024 года. Зато апельсиновый сок, в зависимости от конкретного вида, за прошлый год подорожал на 28 – 62%.

Увеличилась и средняя цена производителей на апельсиновый сок:

в марте 2025 года она составляла 58 950 гривны за тонну;

в марте 2026 года – достигла 65 243 гривны за тонну (+11%).

В результате сок в супермаркетах – от самого дешевого до премиум-сегмента – заметно подорожал. Эта тенденция продолжается по сей день.

Хотя без данных о результатах сбора урожая в Бразилии сложно прогнозировать перспективы изменения цен на апельсиновый сок, ученый Богдан Духницкий предполагает отсутствие существенных изменений в импорте Украиной цитрусовых. По его словам, это подтверждают оперативные данные внешней торговли в 2026 году.

Как выросли цены на апельсиновый сок?

В начале мая цены на апельсиновый сок на бирже в Нью-Йорке подскочили на 5,8%. Это стало самым большим внутридневным скачком за более чем неделю.

Стоимость контрактов выросла до максимально допустимого биржей уровня – 1,8320 доллара США за фунт.