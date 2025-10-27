Ціни на деякі яблука впали

Ціна на деякі популярні сорти яблук на внутрішньому ринку за перший тиждень жовтня знизилася майже на 50%: з 40 – 45 гривень за кілограм до 20 – 35 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на журнал "Садівництво по-українськи".

Цю тенденцію аналітики вважають цілком нормальною, відповідною наявній ринковій ситуації. Так само і безпрецедентно великою ціна була наприкінці минулого сезону, коли яблуко в країні просто закінчилося до початку збирання нового врожаю. Водночас нинішня ціна приблизно удвічі вища, ніж у цей же період торік.

В принципі, я думаю, що нинішня ціна 20 – 35 гривень є цілком справедливою, робочою, і досить привабливою для садівника. Вона навіть вища, ніж могла б бути в рамках нинішнього ринку,

– зазначив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій.

Ринкові перекоси відбуваються на ринку яблук вже другий сезон поспіль. Як тільки яблуко знову з'являється на ринку, це значно коригує ціну. Яблуко на експорт сьогодні коштує 30 – 35 гривень за кілограм, одночасно це може бути і ціною для внутрішнього ринку, якщо воно якісне.

