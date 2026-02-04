Сколько яйца стоят в супермаркете?

Февраль 2026 года, согласно данным "Минфина", стартовал с умеренного, но заметного роста цен на куриные яйца. Супермаркеты регулярно пересматривают стоимость популярного продукта, что сказывается и на фасованной продукции, и на яйцах, которые продают поштучно.

Читайте также Экспорт яиц в Украине вырос: топ-3 страны, что купили больше всего

Средняя цена упаковки яиц категории С1 сейчас колеблется в пределах 82,23 – 83,35 гривны. В то же время индекс потребительских цен в январе составил 100,99%, что означает подорожание яиц лишь на 0,99% по сравнению с декабрем.

Чтобы сэкономить, покупатели все чаще выбирают поштучные яйца, которые обычно дешевле фасованных. По состоянию на 3 февраля 2026 года в АТБ одно яйцо категории С1 стоит 5,79 гривны, тогда как в конце января цена составляла 5,65 гривны. Таким образом, десяток обходится в 57,90 гривны.

В других сетях цены различаются:

Varus одно яйцо продает за 4,99 гривны,

в "Форе" – за 5,79 гривны,

в "Ашане" – за 5,60 гривны,

а в "МегаМаркете" – за 7,50 гривны.

Обратите внимание! В годовом измерении подорожание является еще более ощутимым. По состоянию на 1 февраля 2025 года одно яйцо в АТБ стоило 3,89 гривны, поэтому за год цена выросла на 1,90 гривны, или на 48,84%. В то же время средняя стоимость упаковки тогда составляла около 65 гривен, тогда как сейчас – примерно 76,70 гривны, что на 11,70 гривны больше.

Экспорт украинских яиц бьет рекорды: выручка выросла почти втрое