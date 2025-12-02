Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,34 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 8 копійок проти 1 грудня. Офіційний курс євро становить 49,31 гривні, тобто ціна виросла на 42 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 3 грудня курс валют буде таким:

  • долар – 42,33 гривні;
  • євро – 49,18 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 2 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,55 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,45 гривні, продаж – по 42,44 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,56 гривні, продаж – по 42,42 гривні.

Яким буде курс на початку грудня?

  • На початку зими банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу заявив, що серед ризиків, які впливатимуть на ринок валют, є як енергетична невизначеність, так і сезонне підвищення попиту на валюту.

  • Є ще один важливий нюанс, як невизначеність щодо отримання міжнародної фіндопомоги на 2026 рік. Крім того, наразі Верховна Рада досі не прийняла в цілому проєкт Держбюджету на наступний рік.

  • Такі чинники сформували прогноз курсу валют, де на міжбанку долар буде в межах від 42,2 гривні до 42,7 гривні. Натомість курс євро прогнозується в діапазоні 48 – 49,75 гривні.