Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,34 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 8 копійок проти 1 грудня. Офіційний курс євро становить 49,31 гривні, тобто ціна виросла на 42 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 3 грудня курс валют буде таким:

долар – 42,33 гривні;

євро – 49,18 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 2 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,10 гривні, продаж – по 42,55 гривні ,

продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,45 гривні , продаж – по 42,44 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,56 гривні, продаж – по 42,42 гривні.

Яким буде курс на початку грудня?