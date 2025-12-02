Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 2 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,10 гривні (+10 копійок проти 1 грудня) та продаж по 42,55 гривні (+6 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,90 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,52 гривні (+22 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,45 гривні (+3 копійки), а продати по 42,44 гривні (+6 копійок).
- Купівля євро по 49,20 гривні (+11 копійок), а продаж по 49,40 гривні (+12 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,56 гривні (-30 копійок), а продають по 42,42 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,46 гривні (-31 копійка), а продають по 49,50 гривні (+11 копійок).
Яким буде курс перед Різдвом та Новим роком?
За прогнозами фінансового аналітика Олександра Паращія для 24 Каналу, ймовірність того, що курс долара сягне 43 гривень до кінця року, є доволі високою.
Натомість як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у грудні буде девальвація гривні до таких меж: 43 – 43,5 гривні за долар. Відтак офіційний курс долара може зрости на 2,3% – 3,5%, порівняно з початком цього року.
Річ у тім, що на такий прогноз впливають різдвяні та новорічні свята, до яких населення готується, а крім того, девальвація відбудеться на фоні енергетичної й воєнної невизначеності.