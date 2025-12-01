Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 1 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (-2 копійки проти 28 листопада) та продаж по 42,49 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 48,70 гривні (без змін), продаж – по 49,30 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,42 гривні (+2 копійки), а продати по 42,38 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро по 49,09 гривні (-6 копійок), а продаж по 49,28 гривні (+1 копійка).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,10 гривні (+17 копійок), а продають по 42,55 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,10 гривні (+37 копійок), а продають по 49,55 гривні (+21 копійка).
По скільки буде долар та євро в грудні?
Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, впливатимуть на курс валют такі чинники, як проблеми в енергетиці, сезонне підвищення попиту на готівкову валюту, невизначеність щодо отримання міжнародної фінансової допомоги на 2026 рік тощо.
Попри це в перший тиждень грудня ситуація на ринку залишатиметься стабільною, а валюти відповідатимуть подіям листопада.
Таким чином курс долара залишатиметься нижчим за позначку 43 гривні, а курс євро не сягне 50 гривень.