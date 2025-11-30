Хто може ініціювати перерахунок пенсії?

З 1 квітня 2025 року окремі категорії пенсіонерів мають право на перерахунок виплат, розповів юрист АО "EvrikaLaw" Андрій Шелих 24 Каналу.

Цікаво Чи чекати на підвищення з 1 грудня: як зміниться розмір мінімальної пенсії

Андрій Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Зокрема, мова йде про працюючих пенсіонерів, які відпрацювали щонайменше 2 роки після призначення або останнього перерахунку пенсії.

Як пояснив юрист, під час такого перегляду виплат враховуються новий страховий стаж та розмір заробітної плати, якщо це економічно доцільно.

Важливо! Перерахунок дає можливість збільшити пенсію, якщо з часу останнього нарахування були зміни у стажі або доходах.

Як податися на перерахунок пенсії?

Андрій Шелих також розповів про механізм подання заяви на перерахунок. Він простий та дозволяє самостійно контролювати процес.

Варто наголосити, що заяву на перерахунок пенсії ви можете подати самостійно безпосередньо в органі Пенсійного фонду України, поштою або ж через онлайн-сервіс на сайті Пенсійного фонду України,

– уточнив юрист.

До заяви також потрібно додати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку (якщо дані відсутні у реєстрі), довідку з місця роботи та довідку про заробітну плату за потреби.

Зауважте! Пенсіонерам рекомендують заздалегідь підготувати всі документи, щоб процес пройшов без затримок.

Коли ще можуть перерахувати виплати: коротко про головне