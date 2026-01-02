Як проводитимуть індексацію пенсій?

Незмінним залишиться період підвищення пенсій. Як і щороку, індексація виплат у 2026 році відбудеться з 1 березня, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Механізм перерахунку пенсій визначає уряд. Він оприлюднить коефіцієнт індексації виплат, враховуючи дані за останні роки.

Наразі точний коефіцієнт перерахунку пенсій невідомий. Очікується, що відсоток підвищення стане відомий у лютому, після оприлюднення офіційної статистики по рівню зарплат в Україні.

При цьому Кабмін використовує спеціальну формулу для обрахунку коефіцієнта індексації. Оскільки вона покликана частково компенсувати пенсіонерам втрату купівельної спроможності через зростання споживчих цін, коефіцієнт відповідає:

50% показника інфляції за попередній рік;

та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за останні три роки.

Зауважте! До державного бюджету 2026 року на пенсійне забезпечення українців заклали 1,27 трильйона гривень, повідомляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Фінансування пенсій у порівнянні з 2025 роком зросте на 123,4 мільярда гривень. Ці кошти у тому числі використають на індексацію.

Як може зрости відсоток перерахунку?

Уряд поки що не поспішає прогнозувати відсоток цьогорічної індексації. Втім наразі можна підрахувати приблизно можливий відсоток перерахунку виплат, враховуючи попередні прогнози Національного банку України.

Інфляцію НБУ у 2025 році прогнозує на рівні 9,2%.

Динаміка зарплат українців за 3 роки може досягти 20%.

Таким чином, за приблизною оцінкою, березнева індексація може скласти 14,6%, пише OBOZ.UA.

Водночас варто врахувати, що підвищать не увесь розмір, а лише "голу" пенсію. Адже під час індексації підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без урахування будь-яких можливих надбавок (за стаж, вік чи інших).

Окрім того, пенсіонерам, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років, виплату не індексуватимуть. За законом вважається, що пенсії їм призначили з урахуванням актуальних показників зарплат.

Варто знати! У 2025 році уряд встановив коефіцієнт підвищення пенсій у розмірі 1,115. У результаті приріст виплат пенсіонерів склав в середньому 9,5%. Мінімально пенсії зросли на 100 гривень, максимально – на 1 500 гривень.

