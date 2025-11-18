Голосування за бюджет-2026 перенесли: Підласа розкрила причину затримки

Коли розглянуть бюджет на 2026 рік?
У другому читанні бюджет-2026 Рада розгляне 2 грудня. Про це в етері національного телемарафону розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал.
Дивіться також У Мінфіні заявили про збільшення видатків на освіту і науку на понад 70 мільярдів
Було б ідеально це зробити 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня,
– зазначила Підласа.
За її словами, наразі досі тривають консультації щодо двох важливих напрямків, через що й перенесли голосування.
- Перший – це реформа зарплат учителів у середніх закладах освіти;
- Друга тема стосується податку на доходи фізичних осіб – обговорюють, куди направляти 4% цих зборів – до державного бюджету чи місцевого.
Важливо! Регламент Верховної Ради передбачає, що депутати мають розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік у другому читанні не пізніше 20 листопада, а остаточно ухвалити рішення – до 1 грудня.
Які зміни внесли до бюджету-2026?
Уряд підготував проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання 5 листопада. Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету – безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень Уряд спрямовує на Сили оборони,
– пояснила Свириденко.
Оновлений законопроєкт має зміни – у бюджеті зростуть як доходи, так і видатки. Зокрема, передбачається підвищення зарплат лікарів та педагогів.
Головні зміни до другого читання:
- Загальний обсяг доходів збільшиться на 27,8 мільярда гривень – зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
- Видатки зростуть на 33,6 мільярда гривень. Так, 18,9 мільярда направлять у резервний фонд. а 6,6 мільярда спрямують на підвищення зарплат вчителям шкіл та викладачам закладів вищої освіти й фахових коледжів.
Як проходить голосування за бюджет на 2026 рік?
Наприкінці вересня Верховна Рада розглянула проєкт державного бюджету на 2026 рік і передала його на подальше опрацювання. Після цього народні депутати подали свої пропозиції, і їхня кількість стала рекордною: загалом надійшло 3339 правок – це на 59% більше, ніж торік.
22 жовтня парламент підтримав документ у першому читанні. За нього проголосували 256 народних депутатів. Після цього уряд мав час до листопада доопрацювати проєкт і повторно подати його до Верховної Ради.
Зауважимо, що проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає помітне зростання ключових фінансових показників. Водночас головним пріоритетом, як і раніше, залишається сектор оборони та безпеки країни.