Голосування за бюджет-2026 перенесли: Підласа розкрила причину затримки

Коли розглянуть бюджет на 2026 рік?

У другому читанні бюджет-2026 Рада розгляне 2 грудня. Про це в етері національного телемарафону розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал.

Було б ідеально це зробити 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня,

– зазначила Підласа.

За її словами, наразі досі тривають консультації щодо двох важливих напрямків, через що й перенесли голосування.

Перший – це реформа зарплат учителів у середніх закладах освіти;

Друга тема стосується податку на доходи фізичних осіб – обговорюють, куди направляти 4% цих зборів – до державного бюджету чи місцевого.