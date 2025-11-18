back button
Голосування за бюджет-2026 перенесли: Підласа розкрила причину затримки

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Верховна Рада відклала голосування за державний бюджет на 2026 рік до 2 грудня через консультації щодо реформи зарплат учителів та податку на доходи фізичних осіб.
  • Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що обговорюють, куди направляти 4% зборів з податку на доходи фізичних осіб – до державного чи місцевого бюджету.
Голосування за бюджет на 2026 рік відклали
Верховна Рада відклала голосування за державний бюджет на 2026 рік. Закононопроєкт розглянуть пізніше, ніж передбачає регламент.

Коли розглянуть бюджет на 2026 рік?

У другому читанні бюджет-2026 Рада розгляне 2 грудня. Про це в етері національного телемарафону розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає 24 Канал.

Було б ідеально це зробити 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня,
– зазначила Підласа.

За її словами, наразі досі тривають консультації щодо двох важливих напрямків, через що й перенесли голосування.

  • Перший – це реформа зарплат учителів у середніх закладах освіти;
  • Друга тема стосується податку на доходи фізичних осіб – обговорюють, куди направляти 4% цих зборів – до державного бюджету чи місцевого.

Важливо! Регламент Верховної Ради передбачає, що депутати мають розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік у другому читанні не пізніше 20 листопада, а остаточно ухвалити рішення – до 1 грудня.

Які зміни внесли до бюджету-2026?

Уряд підготував проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання 5 листопада. Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету – безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень Уряд спрямовує на Сили оборони,
– пояснила Свириденко.

Оновлений законопроєкт має зміни – у бюджеті зростуть як доходи, так і видатки. Зокрема, передбачається підвищення зарплат лікарів та педагогів.

Головні зміни до другого читання:

  • Загальний обсяг доходів збільшиться на 27,8 мільярда гривень – зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
  • Видатки зростуть на 33,6 мільярда гривень. Так, 18,9 мільярда направлять у резервний фонд. а 6,6 мільярда спрямують на підвищення зарплат вчителям шкіл та викладачам закладів вищої освіти й фахових коледжів.

Як проходить голосування за бюджет на 2026 рік?

  • Наприкінці вересня Верховна Рада розглянула проєкт державного бюджету на 2026 рік і передала його на подальше опрацювання. Після цього народні депутати подали свої пропозиції, і їхня кількість стала рекордною: загалом надійшло 3339 правок – це на 59% більше, ніж торік.

  • 22 жовтня парламент підтримав документ у першому читанні. За нього проголосували 256 народних депутатів. Після цього уряд мав час до листопада доопрацювати проєкт і повторно подати його до Верховної Ради.

  • Зауважимо, що проєкт держбюджету на 2026 рік передбачає помітне зростання ключових фінансових показників. Водночас головним пріоритетом, як і раніше, залишається сектор оборони та безпеки країни.