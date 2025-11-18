Голосование за бюджет-2026 перенесли: Пидласа раскрыла причину задержки

Когда рассмотрят бюджет на 2026 год?
Во втором чтении бюджет-2026 Рада рассмотрит 2 декабря. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает 24 Канал.
Смотрите также В Минфине заявили об увеличении расходов на образование и науку более чем на 70 миллиардов
Было бы идеально это сделать 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря,
– отметила Пидласа.
По ее словам, пока до сих пор продолжаются консультации по двум важным направлениям, из-за чего и перенесли голосование.
- Первый – это реформа зарплат учителей в средних учебных заведениях;
- Вторая тема касается налога на доходы физических лиц – обсуждают, куда направлять 4% этих сборов – в государственный бюджет или местный.
Важно! Регламент Верховной Рады предусматривает, что депутаты должны рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2026 год во втором чтении не позднее 20 ноября, а окончательно принять решение – до 1 декабря.
Какие изменения внесли в бюджет-2026?
Правительство подготовило проект госбюджета на 2026 год ко второму чтению 5 ноября. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.
Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость. Весь объем собственных поступлений Правительство направляет на Силы обороны,
– объяснила Свириденко.
Обновленный законопроект имеет изменения – в бюджете вырастут как доходы, так и расходы. В частности, предусматривается повышение зарплат врачей и педагогов.
Главные изменения ко второму чтению:
- Общий объем доходов увеличится на 27,8 миллиарда гривен – в частности благодаря повышению ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
- Расходы вырастут на 33,6 миллиарда гривен. Так, 18,9 миллиарда направят в резервный фонд. а 6,6 миллиарда направят на повышение зарплат учителям школ и преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей.
Как проходит голосование за бюджет на 2026 год?
В конце сентября Верховная Рада рассмотрела проект государственного бюджета на 2026 год и передала его на дальнейшую проработку. После этого народные депутаты подали свои предложения, и их количество стало рекордным: всего поступило 3339 правок – это на 59% больше, чем в прошлом году.
22 октября парламент поддержал документ в первом чтении. За него проголосовали 256 народных депутатов. После этого правительство имело время до ноября доработать проект и повторно подать его в Верховную Раду.
Заметим, что проект госбюджета на 2026 год предусматривает заметный рост ключевых финансовых показателей. В то же время главным приоритетом, по-прежнему, остается сектор обороны и безопасности страны.