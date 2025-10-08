Сколько правок подали депутаты?

Народные депутаты предложили 3339 поправок в государственный бюджет на следующий год, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

Роксолана Пидласа

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета

Народные депутаты побили 19-летний рекорд по количеству поправок в бюджет К проекту Бюджета-2026 подано 3 339 поправок, это более чем на 59% больше чем в прошлом году.

  • В прошлом году в государственный бюджет на 2025 год подали 2 098 поправок.
  • Еще меньше замечаний от парламентариев было к Бюджету-2024 – 1 620 правок.

Пидласа отметила, что больше всего правок подала на этот раз партия "Европейская солидарность" – 910. Однако много поправок получили и от других политических сил:

  • "Слуга народа" – 652 поправок;
  • Межфракционное объединение "Умная политика" – 470 правок;
  • "Голос" – 437 правок.

Наиболее плодотворные доработки, по словам руководительницы бюджетного комитета, у таких депутатов:

  • Артур Герасимов ("Европейская солидарность") – 662 правки;
  • Ярослав Железняк ("Голос") – 254 поправки;
  • Дмитрий Разумков – 254 правки.

Впрочем, на все эти замечания нардепов придется потратить немало времени.

Важно! Напомним, 15 сентября Кабмин внес в Раду проект государственного бюджета на 2026 год. Однако его почти сразу раскритиковал председатель комитета ВР по финансам Даниил Гетманцев. Главным недостатком документа, по его мнению, является недостаточное финансирование обороны и безопасности Украины на следующий год. Гетманцев спрогнозировал, что заложенные средства на эти цели могут закончиться уже весной 2026 года, пишет "Укринформ".

Государственный бюджет на 2026 год: что известно?

  • Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает существенный рост основных финансовых показателей. По прогнозам правительства, валовой внутренний продукт страны составит 10,3 триллиона гривен – это на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году. Расходы бюджета вырастут до 4,8 триллиона гривен, что на 415 миллиардов больше, чем в 2025 году.

  • Доходы государства ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен – на 18,8% больше, чем в прошлом году. В то же время дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% ВВП, а объем потребности во внешнем финансировании составит 2,079 триллиона гривен.

  • Ключевым приоритетом государственного бюджета остается оборона и безопасность страны. Расходы на Министерство обороны увеличатся до 1,924 триллиона гривен – это на 11,4 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году.