Сколько правок подали депутаты?
Народные депутаты предложили 3339 поправок в государственный бюджет на следующий год, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.
Народные депутаты побили 19-летний рекорд по количеству поправок в бюджет К проекту Бюджета-2026 подано 3 339 поправок, это более чем на 59% больше чем в прошлом году.
- В прошлом году в государственный бюджет на 2025 год подали 2 098 поправок.
- Еще меньше замечаний от парламентариев было к Бюджету-2024 – 1 620 правок.
Пидласа отметила, что больше всего правок подала на этот раз партия "Европейская солидарность" – 910. Однако много поправок получили и от других политических сил:
- "Слуга народа" – 652 поправок;
- Межфракционное объединение "Умная политика" – 470 правок;
- "Голос" – 437 правок.
Наиболее плодотворные доработки, по словам руководительницы бюджетного комитета, у таких депутатов:
- Артур Герасимов ("Европейская солидарность") – 662 правки;
- Ярослав Железняк ("Голос") – 254 поправки;
- Дмитрий Разумков – 254 правки.
Впрочем, на все эти замечания нардепов придется потратить немало времени.
Важно! Напомним, 15 сентября Кабмин внес в Раду проект государственного бюджета на 2026 год. Однако его почти сразу раскритиковал председатель комитета ВР по финансам Даниил Гетманцев. Главным недостатком документа, по его мнению, является недостаточное финансирование обороны и безопасности Украины на следующий год. Гетманцев спрогнозировал, что заложенные средства на эти цели могут закончиться уже весной 2026 года, пишет "Укринформ".
Государственный бюджет на 2026 год: что известно?
Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает существенный рост основных финансовых показателей. По прогнозам правительства, валовой внутренний продукт страны составит 10,3 триллиона гривен – это на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году. Расходы бюджета вырастут до 4,8 триллиона гривен, что на 415 миллиардов больше, чем в 2025 году.
Доходы государства ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен – на 18,8% больше, чем в прошлом году. В то же время дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% ВВП, а объем потребности во внешнем финансировании составит 2,079 триллиона гривен.
Ключевым приоритетом государственного бюджета остается оборона и безопасность страны. Расходы на Министерство обороны увеличатся до 1,924 триллиона гривен – это на 11,4 миллиарда гривен больше, чем в 2025 году.