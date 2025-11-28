В частности, примет бюджет на 2026 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

Какие задачи поставил перед Кабмином Зеленский?

Президент рассчитывает, что правительство примет бюджет на 2026 год, то есть обеспечит оборону, все социальные выплаты и необходимую устойчивость Украины. По мнению Зеленского, это то, что нужно людям.

Я ожидаю также кандидатур на министров энергетики и юстиции. Действующих министров надо оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны,

– сказал глава государства.

Какие основные показатели проекта бюджета на 2026 год?