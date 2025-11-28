Зокрема, ухвалить бюджет на 2026 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Які завдання поставив перед Кабміном Зеленський?

Президент розраховує, що уряд ухвалить бюджет на 2026 рік, тобто забезпечить оборону, всі соціальні виплати та необхідну стійкість України. На думку Зеленського, це те, що потрібно людям.

Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни,

– сказав глава держави.

Які основні показники проєкту бюджету на 2026 рік?