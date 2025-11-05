В бюджете вырастут как доходы, так и расходы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Смотрите также Зарплаты в конвертах "съедают" до 300 миллиардов гривен из госбюджета

Что изменилось в Госбюджете-2026?

Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость. Весь объем собственных поступлений Правительство направляет на Силы Обороны,

– объяснила Свириденко.

В то же время, по ее словам, важным является обеспечение достойной оплаты труда в социальной сфере. В следующем году заложено повышение зарплат врачей и педагогов.

Правительство постоянно в поиске дополнительных ресурсов – как внутренних, так и внешних – для обеспечения всех необходимых расходов и обязательств.

Что изменилось в проекте Госбюджета-2026:

Возрастет общий объем доходов на 27,8 миллиарда гривен, в частности за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.

Расходы вырастут на 33,6 миллиарда гривен. Из этих средств 18,9 миллиарда направят в резервный фонд. 6,6 миллиарда пойдет на поэтапное повышение зарплат не только учителям школ, но и преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей на 50% в течение года.

Образование получит рекордное финансирование в Госбюджете-2026