В бюджете вырастут как доходы, так и расходы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Смотрите также Зарплаты в конвертах "съедают" до 300 миллиардов гривен из госбюджета
Что изменилось в Госбюджете-2026?
Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость. Весь объем собственных поступлений Правительство направляет на Силы Обороны,
– объяснила Свириденко.
В то же время, по ее словам, важным является обеспечение достойной оплаты труда в социальной сфере. В следующем году заложено повышение зарплат врачей и педагогов.
Правительство постоянно в поиске дополнительных ресурсов – как внутренних, так и внешних – для обеспечения всех необходимых расходов и обязательств.
Что изменилось в проекте Госбюджета-2026:
- Возрастет общий объем доходов на 27,8 миллиарда гривен, в частности за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%.
- Расходы вырастут на 33,6 миллиарда гривен. Из этих средств 18,9 миллиарда направят в резервный фонд. 6,6 миллиарда пойдет на поэтапное повышение зарплат не только учителям школ, но и преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей на 50% в течение года.
Образование получит рекордное финансирование в Госбюджете-2026
Верховная Рада Украины 22 октября поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год с рекордным финансированием образования на сумму 265,4 миллиарда гривен.
Средства на образование направлены на оплату труда педагогов, поддержку научной сферы, инвестиционные проекты, бесплатное школьное питание и академические стипендии для студентов.