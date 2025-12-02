Який пакет допомоги отримає Україна?

Сума нового пакета допомоги від Швеції загалом складе понад 1,1 мільярда шведських крон (приблизно 100 мільйонів євро), передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Тонни зброї, ППО та мільярди доларів: що й скільки Україна отримала від США у війні проти Росії

Кошти спрямують на найнагальніші потреби українців цього опалювального сезону, а також на зміцнення інфраструктури для наступних зим.

Уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну,

– наголосив міністр з питань розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Зокрема, фінансову допомогу витратять:

на забезпечення енергопостачання;

на ремонт та відновлення пошкоджених під час обстрілів об'єктів інфраструктури;

на проведення реформ;

та на галузь охорони здоров'я.

Міністерка енергетики та економіки Швеції Ебба Буш підкреслила, що енергопостачання України є важливою частиною її загальної оборони, тому потребує підтримки.

Разом з міжнародними партнерами ми зараз збільшуємо підтримку енергопостачання України. Це не тільки зміцнює стійкість України, але й оборону всієї Європи,

– зауважила Буш.

Хто ще виділяє допомогу Україні?

Днями також стало відомо, що Німеччина виділить 170 мільйонів євро для зміцнення енергетичної інфраструктури України цієї зими, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, заявив, що Берлін не припинить допомагати Києву та планує надавати підтримку так довго, як знадобиться Україні.

І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України,

– зауважив Мерц.

Варто знати! Німеччина також наразі активно просуває ідею "репараційного кредиту" Україні. Мерц надіслав свої пропозиції Єврокомісії та зазначив, що "майже щодня" співпрацює в цьому питанні з Брюсселем.

Що ще відомо про допомогу Україні?