Какой пакет помощи получит Украина?

Сумма нового пакета помощи от Швеции в целом составит более 1,1 миллиарда шведских крон (примерно 100 миллионов евро), передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Средства направят на самые насущные потребности украинцев этого отопительного сезона, а также на укрепление инфраструктуры для следующих зим.

Правительство представляет новый пакет поддержки, который сосредотачивается на насущных потребностях этой зимы, а также на поддержке, что укрепляет устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину,

– отметил министр по вопросам развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

В частности, финансовую помощь потратят:

на обеспечение энергоснабжения;

на ремонт и восстановление поврежденных во время обстрелов объектов инфраструктуры;

на проведение реформ;

и на отрасль здравоохранения.

Министр энергетики и экономики Швеции Эбба Буш подчеркнула, что энергоснабжение Украины является важной частью ее общей обороны, поэтому нуждается в поддержке.

Вместе с международными партнерами мы сейчас увеличиваем поддержку энергоснабжения Украины. Это не только укрепляет устойчивость Украины, но и оборону всей Европы,

– отметила Буш.

Кто еще выделяет помощь Украине?

На днях также стало известно, что Германия выделит 170 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры Украины этой зимой, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая перед депутатами Бундестага, заявил, что Берлин не прекратит помогать Киеву и планирует оказывать поддержку так долго, как понадобится Украине.

И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины,

– отметил Мерц.

Стоит знать! Германия также сейчас активно продвигает идею "репарационного кредита" Украине. Мерц направил свои предложения Еврокомиссии и отметил, что "почти ежедневно" сотрудничает в этом вопросе с Брюсселем.

Что еще известно о помощи Украине?