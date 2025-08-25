Який курс валют у банках?

Станом на ранок 25 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,05 гривні (+5 копійок проти 22 серпня) та продаж по 41,59 гривні (+4 копійки).

Купівля євро проходить по 47,85 гривні (+8 копійок), продаж – по 48,50 гривні (+8 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (+7 копійок), а продати по 41,40 гривні (-10 копійок).

Купівля євро по 48,33 гривні (+29 копійок), а продаж по 48,50 гривні (+26 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-32 копійки), а продають по 41,50 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 47,45 гривні (-28 копійок), а продають по 48,55 гривні (+19 копійок).

Якою буде ціна долар?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що цього тижня ймовірно, що долар не перетне позначку у 42 гривні. Річ у тім, що коливання традиційно відбуватимуться під дією режиму керованої гнучкості, а отже, валюта перебуватиме в стабільній ситуації.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Прогнозую, що всі ймовірні зміни відбуватимуться в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар.

Впливатиме на курс і економічний стан в країні, адже зниження інфляції впливає на динаміку курсу.