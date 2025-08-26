Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 26 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (+10 копеек против 25 августа) и продажа по 41,68 гривны (+9 копеек).

Смотрите также От падения до исторического максимума: как менялись резервы в независимой Украине

Покупка евро проходит по 48,10 гривны (+25 копеек), продажа – по по 48,80 гривны (+30 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (-5 копеек), а продать по 41,40 гривны (без изменений).

(-5 копеек), а продать по (без изменений). Покупка евро по 48,25 гривны (-8 копеек), а продажа по 48,48 гривны (-2 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-37 копеек), а продают по 41,47 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-37 копеек), а продают по (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,97 гривны (-95 копеек), а продают по 48,60 гривны (+2 копейки).

По сколько будет доллар на рынке?

Банкир Тарас Лесовой заявил для 24 Канала, что колебания американской валюты будет в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар на этой неделе. Зато отметку в 42 гривны доллар не пересечет.

Традиционно сдерживать существенное колебание цены будет действие режима управляемой гибкости.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В целом же Нацбанк остается главным игроком на рынке, что в случае необходимости может вмешаться, уравновешивая спрос и предложение.

Будет влиять на курс и общая экономическая ситуация в стране, ведь снижение инфляции и курсовая динамика связаны, а крепкая гривна снижает напряжение среди покупателей валюты.