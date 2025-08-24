Подорожает ли доллар в конце августа?
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара будет находиться в стабильной ситуации. Поэтому, колебания валюты будут вполне ожидаемыми.
Дело в том, что текущие колебания будут соответствовать режиму управляемой гибкости, а потому мала вероятность, что доллар дотянется до 42 гривен.
Прогнозирую, что все вероятные изменения будут происходить в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар.
Лесовой добавляет, что текущее экономическое положение будет влиять также и на курс валюты. Дело в том, что снижение инфляции влияет на курсовую динамику, а крепкая гривна снижает напряжение среди покупателей валюты.
В целом же Нацбанк остается главным игроком на рынке, что в случае необходимости может вмешаться, уравновешивая спрос и предложение,
– говорит господин Тарас.
Заметьте! С 25 августа по 31 августа, доллар на межбанке и на наличном рынке будет в пределах 41,4 – 41,8 гривны.
Как будут меняться доллар и евро после войны?
- Заметьте, после окончания войны в Украине есть прогнозы относительно возможного укрепления гривны, а доллар наоборот будет дешеветь, замечает эксперт Алексей Плотников в комментарии для "Новини.LIVE".
- Ожидается, что курс будет зависеть от того, будут ли в дальнейшем оказывать помощь партнеры для обеспечения украинского бюджета.
- Зато стоимость евро не будет зависеть от ситуации в стране, а от того, какими будут торгово-экономические отношения ЕС и США.