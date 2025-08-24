Подорожает ли доллар в конце августа?

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара будет находиться в стабильной ситуации. Поэтому, колебания валюты будут вполне ожидаемыми.

Дело в том, что текущие колебания будут соответствовать режиму управляемой гибкости, а потому мала вероятность, что доллар дотянется до 42 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Прогнозирую, что все вероятные изменения будут происходить в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар.

Лесовой добавляет, что текущее экономическое положение будет влиять также и на курс валюты. Дело в том, что снижение инфляции влияет на курсовую динамику, а крепкая гривна снижает напряжение среди покупателей валюты.

В целом же Нацбанк остается главным игроком на рынке, что в случае необходимости может вмешаться, уравновешивая спрос и предложение,

– говорит господин Тарас.

Заметьте! С 25 августа по 31 августа, доллар на межбанке и на наличном рынке будет в пределах 41,4 – 41,8 гривны.

Как будут меняться доллар и евро после войны?