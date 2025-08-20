Как изменится курс доллара в послевоенный период?

Эксперт Алексей Плотников призывает не надеяться на то, что после окончания войны гривна начнет укрепляться, а доллар дешеветь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Заметьте! Плотников отмечает, что курс в первую очередь будет зависеть от того, продолжат ли партнеры Украины оказывать помощь для обеспечения украинского бюджета.

Алексей Плотников Доктор экономических наук Если объявят, что в Украину заходят большие иностранные деньги (американские, европейские или даже арабские) для восстановления, это может повлиять на курс доллара. Или при условии продолжения западной помощи с финансированием дефицита бюджета после войны. А факторы переговоров сами по себе не формируют динамику курса.

Как говорит Плотников, объективных причин для обесценивания доллара нет. В то же время противоположная курсовая динамика может возникнуть, если:

на украинский рынок выйдут новые корпорации, которые создадут рабочие места;

а также при условии вложения средств в восстановление.