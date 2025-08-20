Як зміниться курс долара у післявоєнний період?

Експерт Олексій Плотніков закликає не сподіватися на те, що після закінчення війни гривня почне зміцнюватись, а долар дешевшати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Онлайн зручніше: як насправді українці витрачають свої кошти

Зауважте! Плотніков наголошує, що курс в перу чергу залежатиме від того, чи продовжать партнери України надавати допомогу для забезпечення українського бюджету.

Олексій Плотніков Доктор економічних наук Якщо оголосять, що в Україну заходять великі іноземні гроші (американські, європейські чи навіть арабські) для відбудови, це може вплинути на курс долара. Чи за умови продовження західної допомоги з фінансуванням дефіциту бюджету після війни. А чинники перемовин самі по собі не формують динаміку курсу.

Як каже Плотніков, об'єктивних причин для знецінення долара немає. Водночас протилежна курсова динаміка може виникнути, якщо:

на український ринок вийдуть нові корпорації, які створять робочі місця;

а також за умови вкладання коштів у відбудову.