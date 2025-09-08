Що розповів представник Словаччини про Трампа та російську нафту?

Зокрема не було повідомлення навіть близького за змістом, пише 24 Канал з посиланням на Telex.

Звісно, не було такого повідомлення, навіть близького за змістом,

– сказав міністр.

На думку угорського політика, є дві групи європейських держав:

ті, хто публічно засуджує росіян і тих, хто купує у них нафту, але водночас самі роблять те саме через азійських посередників; Угорщина та Словаччина, які купують російську нафту відкрито, не приховуючи цього, відповідно до чинної інфраструктури.

Зокрема Сіярто пояснив, що в Угорщину заходять два нафтопроводи: один із Росії, інший із Хорватії. Однак пропускна здатність хорватського є нижчою за сукупні потреби Угорщини та Словаччини, тобто лише його коштом фізично неможливо забезпечити обидві країни.

З точки зору енергетичної безпеки Угорщина може стабільно функціонувати лише тоді, коли працює нафтопровід Дружба. Трубопровід із Хорватії є чудовим додатковим варіантом, але самостійно він не здатний забезпечити Угорщину та Словаччину,

– наголосив Петер Сіярто.

Згідно з його слів, інформація про те, що українська армія атакувала нафтопровід Дружба є недостовірною.

Зауважте! Міністр наголосив, що удар було завдано по так званому продуктопроводу між Росією та Білоруссю.