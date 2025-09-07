Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар українського лідера в інтерв'ю ABC News.
Що сказав Зеленський про тиск на Росію?
Президент України підкреслив важливість додаткового тиску на країну-агресора, коли журналістка згадала про марні спроби Дональда Трампа організувати зустріч між Зеленським і Путіним, встановлюючи дедлайни, які минають безрезультатно.
Ми повинні припинити купувати будь-які види енергії з Росії. Це лише один, єдиний спосіб зупинити вбивцю. Потрібно позбавити його зброї. Енергія – це його зброя,
– сказав Володимир Зеленський.
Він зауважив, що вдячний усім партнерам, проте наголосив на несправедливості того, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту й газ.
Інші нещодавні заяви президента України: що казав глава держави?
Зеленський підкреслив, що важливо не просто завершити війну, але й не допустити її повторення через шість місяців, рік чи два. На запитання, який вигляд для нього має перемога, він відповів: "Виживання України".
"Для нас вижити – це і є перемога. Бо ми виживаємо зі своєю ідентичністю, зі своєю державою, зі своєю незалежністю", – наголосив глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що 26 країн з "Коаліції охочих" гарантуватимуть Україні безпеку. Йдеться про підтримку й захист в небі, на морі та в кіберпросторі. Дехто з партнерів пообіцяв фінансувати українську армію.
"Всі підтримують нас, Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру. Я хочу подякувати за це", – сказав президент.