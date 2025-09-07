Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий украинского лидера в интервью ABC News.
Что сказал Зеленский о давлении на Россию?
Президент Украины подчеркнул важность дополнительного давления на страну-агрессора, когда журналистка вспомнила о тщетных попытках Дональда Трампа организовать встречу между Зеленским и Путиным, устанавливая дедлайны, которые проходят безрезультатно.
Мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России. Это лишь один, единственный способ остановить убийцу. Нужно лишить его оружия. Энергия – это его оружие,
– сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что благодарен всем партнерам, однако отметил несправедливость того, что некоторые европейские страны продолжают покупать российскую нефть и газ.
Другие недавние заявления президента Украины: что говорил глава государства?
Зеленский подчеркнул, что важно не просто завершить войну, но и не допустить ее повторения через шесть месяцев, год или два. На вопрос, как для него выглядит победа, он ответил: "Выживание Украины".
"Для нас выжить – это и есть победа. Потому что мы выживаем со своей идентичностью, со своим государством, со своей независимостью", – подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что 26 стран из "Коалиции желающих" будут гарантировать Украине безопасность. Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию.
"Все поддерживают нас, Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру. Я хочу поблагодарить за это", – сказал президент.