Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий украинского лидера в интервью ABC News.

Что сказал Зеленский о давлении на Россию?

Президент Украины подчеркнул важность дополнительного давления на страну-агрессора, когда журналистка вспомнила о тщетных попытках Дональда Трампа организовать встречу между Зеленским и Путиным, устанавливая дедлайны, которые проходят безрезультатно.

Мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России. Это лишь один, единственный способ остановить убийцу. Нужно лишить его оружия. Энергия – это его оружие,

– сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что благодарен всем партнерам, однако отметил несправедливость того, что некоторые европейские страны продолжают покупать российскую нефть и газ.

