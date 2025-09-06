Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского лидера.
Какие государства уже пообещали предоставить Украине гарантии безопасности?
В субботу, 6 сентября, прошел парламентский саммит "Группы семи". От Украины на него поехал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. чиновник встретился со спикерами парламентов Канады, Америки, Франции, Германии, Великобритании, Италии, также с Президентом Европарламента.
Все поддерживают нас, Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру. Я хочу поблагодарить за это,
– сказал Зеленский.
Президент отметил, что 26 стран из "Коалиции желающих" будут гарантировать Украине безопасность. Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию.
Среди этих стран – Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Для Украины важной помощью, по словам Владимира Зеленского, будет оружие и долгосрочное финансирование Вооруженных Сил. Именно эти компоненты гарантий безопасности Киев уже согласовал с партнерами.
Предоставление гарантий безопасности для Украины: последние новости
По данным СМИ, Европа признала свою зависимость от США в военных вопросах, поэтому просят Трампа увеличить оборонные возможности. В случае, если Соединенные Штаты не помогут, страны не смогут обеспечить ни безопасность Украины, ни собственную оборону.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в начале 2024 года только Литва и Франция высказались за отправку своих войск в Украину. Однако со временем количество желающих уже существенно возросло. Но значительное количество стран все же настаивает на финансовой помощи, но не готовы привлекать к гарантиям безопасности своих военных.
По планам "коалиции желающих" после завершения боевых действий украинские военные должны были бы защищать укрепленную границу на линии фронта. А европейские силы будут размещаться в тылу и обеспечивать так называемую третью линию обороны.