Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского лидера.

Какие государства уже пообещали предоставить Украине гарантии безопасности?

В субботу, 6 сентября, прошел парламентский саммит "Группы семи". От Украины на него поехал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. чиновник встретился со спикерами парламентов Канады, Америки, Франции, Германии, Великобритании, Италии, также с Президентом Европарламента.

Все поддерживают нас, Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру. Я хочу поблагодарить за это,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что 26 стран из "Коалиции желающих" будут гарантировать Украине безопасность. Речь идет о поддержке и защите в небе, на море и в киберпространстве. Некоторые из партнеров пообещали финансировать украинскую армию.

Среди этих стран – Европа, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония. Для Украины важной помощью, по словам Владимира Зеленского, будет оружие и долгосрочное финансирование Вооруженных Сил. Именно эти компоненты гарантий безопасности Киев уже согласовал с партнерами.

Предоставление гарантий безопасности для Украины: последние новости