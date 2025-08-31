Согласно мирному плану "коалиции решительных", после завершения войны украинские формирования должны были бы защищать укрепленную границу на линии фронта. Европейские силы могут быть размещены глубже в Украине для обеспечения третьей линии обороны на случай повторной российской агрессии, передает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.

Сколько военных Европа может отправить в Украину?

Ожидается, что это будет еще одна форма сдерживания, состоящая из тысяч европейских военных.

Главная цель – показать украинцам, что мы будем воевать вместе с вами, если Россия снова вторгнется,

– сказал один из европейских чиновников изданию.

Десятки стран заявили, что готовы присоединиться к такому развертыванию, среди них – Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также Балтийские, Скандинавские и Северные страны.

Ранее обсуждалось размещение около 30 000 европейских военных. Но это число, вероятно, уменьшили из-за недостатка ресурсов и опасения, что оно будет иметь слишком агрессивный вид в глазах Путина.

The Telegraph ранее сообщала, что такие европейские силы сдерживания будут размещены в Украине только на 5 – 10 лет или пока страны не убедятся, что украинская армия способна защищаться самостоятельно.

Что известно о плане Европы по гарантиям безопасности для Украины?