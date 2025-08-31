Согласно мирному плану "коалиции решительных", после завершения войны украинские формирования должны были бы защищать укрепленную границу на линии фронта. Европейские силы могут быть размещены глубже в Украине для обеспечения третьей линии обороны на случай повторной российской агрессии, передает 24 Канал со ссылкой на Telegraph.
Сколько военных Европа может отправить в Украину?
Ожидается, что это будет еще одна форма сдерживания, состоящая из тысяч европейских военных.
Главная цель – показать украинцам, что мы будем воевать вместе с вами, если Россия снова вторгнется,
– сказал один из европейских чиновников изданию.
Десятки стран заявили, что готовы присоединиться к такому развертыванию, среди них – Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также Балтийские, Скандинавские и Северные страны.
Ранее обсуждалось размещение около 30 000 европейских военных. Но это число, вероятно, уменьшили из-за недостатка ресурсов и опасения, что оно будет иметь слишком агрессивный вид в глазах Путина.
The Telegraph ранее сообщала, что такие европейские силы сдерживания будут размещены в Украине только на 5 – 10 лет или пока страны не убедятся, что украинская армия способна защищаться самостоятельно.
Что известно о плане Европы по гарантиям безопасности для Украины?
Союзники обсуждают возможность введения "бесполетной зоны", чтобы Украина могла безопасно восстановить коммерческие авиаперелеты.
Также гарантии безопасности должны включать миссию по патрулированию в Черном море. Ожидается, что ее возглавит Турция.
Наиболее вероятным вариантом европейского развертывания является переброска военных инструкторов на новые базы в Западной Украине. Тренировочные миссии также ускорят перевооружение и восстановление украинской армии.
Американские частные военные компании могут быть задействованы в Украине как часть долгосрочного мирного плана.
Реализация плана "коалиции решительных" требует американской помощи в области разведки, наблюдения и спутникового мониторинга, а также логистики.
Обсуждается вариант назначения американского генерала для контроля над всеми развертываниями европейских войск в Украине. Генерал США Алексус Гринкевич, главнокомандующий НАТО, рассматривается как возможный кандидат.
Большинство европейцев убеждены, что развертывание войск в Украине возможно только при серьезной поддержке США. Пока они не слышали конкретных деталей о поддержке от Белого дома. Главное требование – разместить американские истребители и ракеты в Польше или Румынии, готовы к ответу в случае агрессии России.
Европейские чиновники считают, что планы гарантий безопасности могут так и не реализоваться, поскольку они не уверены, что Путин вообще готов согласиться на перемирие.