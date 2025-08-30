Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, напомнив, что в свое время Украина отказалась от ядерного оружия, чем Россия воспользовалась и как результат – осуществила вооруженную агрессию.

Как можно остановить агрессора?

Украина ищет поддержки у своих союзников, в частности Европы, чтобы совместно отработать действенные гарантии своей защиты в случае подписания мирного соглашения. Рассматривается вариант усилить наше государство, предоставив ему оружие, оборонные инвестиции в его ВПК. Кроме того, один из сценариев, что обсуждается – размещение иностранных военных на линии разграничения.

А для того, чтобы сегодня остановить российскую армию и заставить ее подписать мирное соглашение, по мнению журналиста из Ирландии Робертсона, Запад должен лишить ее финансов.

Запад может ввести больше санкций, в частности против Индии за торговлю российской нефтью. Если Россия не будет платить солдатам, тогда убийства прекратятся за считанные дни,

– убежден Робертсон.

Это, по его словам, единственный способ остановить страну-агрессора. Все остальное, по его мнению – тактика затягивания, чтобы Россия имела возможность перевооружиться. Журналист отметил, что оптимистично настроен в отношении Украины и верит, что она выстоит, но надо экономическим путем ликвидировать агрессора.

К сведению! По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура самой действенной гарантией защиты Украины после войны станет ее членство в НАТО. Однако он пояснил, что для этого нужно время.

Гарантии безопасности для Украины: какие варианты рассматриваются?