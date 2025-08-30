Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, нагадавши, що у свій час Україна відмовилася від ядерної зброї, чим Росія скористалася і як результат – здійснила збройну агресію.

Як можна зупинити агресора?

Україна шукає підтримки у своїх союзників, зокрема Європи, аби спільно відпрацювати дієві гарантії свого захисту в разі підписання мирної угоди. Розглядається варіант посилити нашу державу, надавши їй зброю, оборонні інвестиції в її ВПК. Крім того, один зі сценаріїв, що обговорюється – розміщення іноземних військових на лінії розмежування.

А для того, щоб сьогодні зупинити російську армію та змусити її підписати мирну угоду, на думку журналіста з Ірландії Робертсона, Захід повинен позбавити її фінансів.

Захід може запровадити більше санкцій, зокрема проти Індії за торгівлю російською нафтою. Якщо Росія не платитиме солдатам, тоді вбивства припиняться за лічені дні,

– переконаний Робертсон.

Це, з його слів, єдиний спосіб зупинити країну-агресорку. Все інше, на його думку – тактика затягування, щоб Росія мала змогу переозброїтися. Журналіст зазначив, що оптимістично налаштований щодо України й вірить, що вона вистоїть, але треба економічним шляхом ліквідувати агресора.

До відома! На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура найдієвішою гарантією захисту України після війни стане її членство в НАТО. Проте він пояснив, що для цього потрібен час.

Гарантії безпеки для України: які варіанти розглядаються?