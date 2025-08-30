Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Дивіться також Привабливість статті 5 НАТО як гарантії є оманливою: у The Hill назвали єдине, що стримає Путіна
Що за приватні військові фірми зі США можуть зайти в Україну?
Як інформує The Telegraph, Трамп веде переговори про розгортання приватної армії в Україні.
Американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану. Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні. Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні. Американських підрядників можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу,
– мовиться у статті.
Журналісти вказують, що "присутність приватних солдатів слугуватиме фактором стримування, який завадить Володимиру Путіну порушити остаточне припинення вогню".
Важливо! Удар Росії по заводу Flex у Мукачево показав, що американський бізнес в Україні загрожений так само, як і український. Сергій Фурса прямо вказав, що це був удар по Трампу та сигнал президенту США.
Питання підрядників обговорюють разом з іншими гарантіями безпеки, "розробленими коаліцією охочих на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану".
"Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами пана Трампа з Путіним на Алясці", – інформує ЗМІ.
Якими будуть гарантії безпеки для України: бачення журналістів The Telegraph після розмов з чиновниками
- Основною стратегією запобігання війні в майбутньому є продовження перетворення постраждалих від боїв Збройних Сил України на основну форму стримування.
- Українські формування захищатимуть посилений кордон на передовій, як це буде домовлено в будь-якій мирній угоді.
- ЗСУ будуть переозброєні та навчені європейськими союзниками по НАТО з використанням наявних та нових механізмів. Наприклад, Україна могла б продовжувати купувати американські системи, такі як батареї ППО Patriot або ракетні установки Himars, використовуючи кошти, надані європейськими союзниками.
- Фронтові укріплення та бази поблизу могли би бути побудовані американськими приватними військовими підрядниками, як це було зроблено в Іраку та Афганістані.
- Присутність американських підрядників на місцях в Україні буде розглядатися як значний стимул для європейських держав, які хочуть, щоб США долучилися до мирного врегулювання конфлікту.
За словами джерел, таке розгортання означатиме, що Білий дім матиме свою частку в грі та посилить ефект стримування проти російської атаки через побоювання щодо відплати США,
– зауважили в ЗМІ.
Що кажуть у США про гарантії безпеки для України?
- США проти того, щоб вводити власні війська в Україну.
- 29 серпня ЗМІ написали, що Трамп пропонує ввести в Україну китайських миротворців. Але у Білому домі заперечили цю інформацію.
- Раніше ЗМІ писали, що КНР міркує над тим, щоб ввести свої війська нібито під егідою ООН, але Європа проти, бо боїться шпигунства. У Пекіні спростували, мовляв, таких планів не мають.
- Наприкінці серпня Financial Times припустили, що Трамп змінив свою позицію. Він буцімто хоче більше допомагати Україні.