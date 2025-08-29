Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times. Відповідну інформацію повідомили 4 джерела, обізнані з ходом обговорень.

До теми Миротворчі ініціативи Китаю насправді мають іншу мету: Тимочко пояснив загрози

Що відомо про пропозицію стосовно китайських миротворців?

За даними джерел видання, на зустрічі з європейськими лідерами та президентом України в Білому домі Дональд Трамп запропонував запросити Китай надавати миротворців для спостереження за нейтральною зоною вздовж 1300-кілометрової лінії фронту України в межах мирного врегулювання з Росією.

Водночас високопосадовець адміністрації Трампа заявив журналістам, що "це неправда", додавши, що "жодного обговорення китайських миротворців не було".

Ця ідея зустрічає опір європейським столицям, а раніше її відхилив президент України Володимир Зеленський через критичну підтримку Пекіном воєнних зусиль Росії,

– йдеться у матеріалі.

Російські представники вперше порушили ідею про китайських миротворців у контексті системи гарантій безпеки під час ранніх переговорів між Росією та Україною у Стамбулі навесні 2022 року.

У пропозиції Росії на той час зазначалося, що "держави-гаранти", які мали б підписати майбутній мирний договір – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія – стануть на захист України у разі нового нападу на країну.

"Ця домовленість була і залишається неприйнятною для України, оскільки Росія пропонувала, щоб усі "держави-гаранти" мали схвалити будь-яку відповідь у разі нападу на Україну, а це означало, що Росія матиме право вето на будь-яке військове втручання", – пише FT.

Китай заявив про готовність відіграти "конструктивну роль" у врегулюванні війни після того, як Росія припустила, що Пекін може стати одним із гарантів безпеки України в межах потенційної мирної угоди.

Раніше цього місяця глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив думку, що постійні члени Ради Безпеки ООН, зокрема Росія та Китай, могли б підтримати гарантії безпеки для України у процесі врегулювання конфлікту.

Втім, у МЗС Китаю заперечили повідомлення ЗМІ про те, що Пекін нібито пропонував відправити миротворчі сили до України, назвавши їх "неправдивими".

Президент Володимир Зеленський майже напевно відкине цю ідею, адже раніше заявляв, що не підтримає введення китайських миротворчих військ.

Чому Китай не входить до гарантій? По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку. По-друге, він допоміг Росії, відкривши для неї ринок дронів,

– сказав Зеленський.

Він також нагадав, що Китай "нічого не зробив" під час окупації Криму, хоча був підписантом Будапештського меморандуму, тому Україна не потребує гарантів, які не надавали реальної підтримки у критичні моменти після початку повномасштабного вторгнення.

У квітні Зеленський звинуватив Пекін у постачанні зброї Росії та сприянні її оборонній промисловості. За словами президента, Китай також не перешкоджає вербуванню своїх громадян для участі у війні проти України. Українська розвідка надала докази того, що щонайменше 155 китайських новобранців були відправлені на фронт.

Що говорять у Китаї про ідею з їхніми миротворцями?