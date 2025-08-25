Про це пише Global Times з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь у коментарі Die Welt, передає 24 Канал.

Чи відправить Китай миротворців до України?

Німецька газета Die Welt з посиланням на дипломатів ЄС нещодавно повідомила, що Китай начебто висловив готовність долучитися до міжнародної миротворчої місії в Україні.

Після таких закидів у мережі, речник МЗС країни прокоментував ситуацію. Ґо Цзякунь зазначив, що позиція Китаю щодо "української кризи" завжди була "чіткою та незмінною".

Повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності,
– сказав речник китайського МЗС.

Отже, китайська сторона нараз заперечила свою участь у будь-яких миротворчих діях на території України.

Останні заяви про відправку миротворців в Україну

  • Триває обговорення гарантій безпеки для України. Так, під час візиту до Києва, прем'єр Канади Марк Карні не виключив можливість розміщення канадських військ в Україні.

  • Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки європейських миротворців в Україну. Після його заяв посла Італії у Франції викликали до МЗС. Там заявили, що висловлене суперечить історичним відносинам між країнами.

  • Естонія говорила, що готова направити в Україну близько 250 військових у рамках Коаліції охочих. Прем'єр-міністр Крістен Міхал уточнив, що конкретні деталі стануть відомі після зустрічі між Зеленським, Путіним і Трампом.