Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає 24 Канал.

Що Зеленський сказав про роль Канади?

Володимир Зеленський зауважив, що Канада є активною учасницею коаліції рішучих. Україна розраховує, що та братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки.

Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо,

– зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що нині у ЗСУ є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі.

"Хороші сюрпризи для "рускіх". Я думаю, що головком пізніше повідомить всі деталі, – вказав він.

Як проходить святкування Дня Незалежності?