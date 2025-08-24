Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає 24 Канал.
Що Зеленський сказав про роль Канади?
Володимир Зеленський зауважив, що Канада є активною учасницею коаліції рішучих. Україна розраховує, що та братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки.
Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо,
– зазначив президент.
Також Зеленський зазначив, що нині у ЗСУ є дуже-дуже позитивні результати на Донбасі.
"Хороші сюрпризи для "рускіх". Я думаю, що головком пізніше повідомить всі деталі, – вказав він.