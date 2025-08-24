Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію урочистостей до Дня Незалежності України.

Що відомо про приїзд Келлога в Київ 24 серпня?

На трансляції урочистостей до Дня Незалежності України, яку показує на своєму ютуб-каналі Офіс Президента, серед гостей помітили й спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога.

Він був присутній на урочистій події поблизу Софійського собору в українській столиці та стояв поруч із главою ОП Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим.



Кіт Келлог прибув в Україну 24 серпня / Скриншот з трансляції ОП