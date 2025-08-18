Як повідомляє видання "Укрінформ" із посиланням на власні джерела, спецпредставник Трампа з питань України зайшов до готелю у Вашингтоні, де зупинився Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Зеленського і Келлога?

Відбулося це приблизно за 15 – 20 хвилин до 9-ї ранку за місцевим часом. Відомо, що зустріч політиків проходить у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

Зверніть увагу! Кіт Келлог сприймається росіянами як той, хто симпатизує Україні. Саме через це у Кремлі не захотіли його бачити у складі американської делегації на Алясці під час саміту Путіна і Трампа 15 серпня.

Нагадаємо, що саміт Зеленського і Трампа запланований на 13:15 за місцевим часом (20:15 – за Києвом). А вже о 15:00 (22:00) має відбутися багатостороння зустріч за участі європейців.