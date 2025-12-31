Під час цих переговорів стався цікавий епізод. Дональд Трамп несподівано подивився на Володимира Зеленського іншими очима, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Як Трамп "розрядив" атмосферу на переговорах із Зеленським?

У ході спілкування з іноземними лідерами Дональд Трамп зауважив, що колись він володів конкурсом "Міс Всесвіт". Президент США пригадав, що українські конкурсантки часто були найкрасивішими. "Українські жінки – красиві", – випалив він. Зеленський відповів йому: "Знаю, я з однією одружений".

Потім Трамп розповів, що його старий друг, лас-вегаський магнат Філ Раффін, одружився з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко. Сам президент познайомився з українкою через конкурс "Міс Всесвіт".

Тоді Трамп зателефонував Раффіну. Той передав слухавку своїй дружині, а президент США віддав слухавку Зеленському.

Упродовж наступних 10 – 15 хвилин у кімнаті ніби натиснули паузу, поки вони говорили українською.

Було відчутно, як змінилася атмосфера в кімнаті. Температура ніби впала. Усі засміялися. Це створило людський зв'язок. Ніби відбулося злиття свідомостей. Це олюднило Зеленського в очах Трампа,

– пригадує один із присутніх чиновників.

Місяць потому, перебуваючи в Нью-Йорку на відкритті Генеральної Асамблеї ООН, Трамп назвав Зеленського "великою людиною", яка "дає чортівськи гідний бій". Згодом у Truth Social політик написав, що після того, як зрозумів "військову та економічну ситуацію України – Росії", він вірить, що "Україна, за підтримки ЄС, здатна боротися і перемогти, повернувши втрачені території".

