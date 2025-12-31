Перший раунд переговорів між росіянами та американцями розпочався в лютому в Ер-Ріяді. Очільник делегації США держсекретар Марко Рубіо шукав шляхи, як розтопити лід у відносинах з путінськими посланцями, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також Терпець уривається, – республіканець відповів, як Трампа змусити відвернутись від Путіна

Як проходила перша зустріч делегацій США та Росії?

Так, сидячи навпроти міністра закордонних справ Сергія Лаврова та близького помічника Путіна Юрія Ушакова, він запропонував свою версію сцени з "Хрещеного батька", в якій Віто Корлеоне наставляє сина щодо погроз з боку конкуруючих кримінальних сімей і каже: "Я все життя намагаюся не бути необережним. Жінки й діти можуть бути необережними, але не чоловіки".

Ядерні держави, пояснив Рубіо, мають спілкуватися між собою. Навіть зазвичай похмурий Лавров тоді усміхнувся.

Із самого початку радники Трампа вважали, що у Путіна є два варіанти: або продовжувати воювати, зазнаючи величезних втрат, або укласти угоду і отримати вигоду у вигляді пом'якшення санкцій і повернення до клубу провідних індустріалізованих країн.

Також сам Дональд Трамп вірив в особистий зв'язок з російським диктатором. Цієї впевненості йому додавав і спецпосланець Стів Віткофф, який повертаючись з Москви, розповідав своєму президенту про те, як Путін його поважає.

Крім того, уперше за багато років американський президент і чимало його ключових радників залицялися до росіян, слухали їх зі співчуттям. Американці сподівалися, що очільник Кремля це оцінить.

Та все було не так просто. Стів Віткофф міг вести свій закулісний канал зі спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Але офіційні переговори мали вести зовсім інші росіяни – досвідчені дипломати, які мислили у традиційних геополітичних категоріях і були зосереджені на давніх образах і суперництві.

Перший – це очільник МЗС Сергій Лавров. Націоналістичний "яструб", який рішуче виступав проти поступок заради завершення війни. Він зловісно говорив про "остаточне вирішення українського питання".

Другий – помічник Путіна Юрій Ушаков, який часто повторював тезу про "першопричини" війни.

Напруга між "офіційним" і "неофіційним" каналами зв'язку між США та Росією проявилася в епізоді зі стільцями.

На лютневих переговорах в Ер-Ріяді Марко Рубіо, тодішній радник з нацбезпеки Майкл Волтц і Стів Віткофф зайняли свої місця навпроти Лаврова та Ушакова. Третій стілець – для Дмитрієва – залишався порожнім.

"Ми будемо на нього чекати?", – спантеличено запитав пан Рубіо. "Ні", – відповів Лавров, і стілець відсунули в кінець кімнати.

Коли почалася друга сесія, з російського боку стояли три стільці, і Дмитрієв був у залі.

За словами двох американських посадовців, які були присутні, Лавров знову відсунув стілець назад, але Дмитрієв повернув його, сів і згодом розхвалював економічні вигоди мирної угоди.

Зверніть увагу! Речниця Дмитрієва заявила, що американська версія цього епізоду є "повністю неправдивою".

Якщо все це й породжувало невизначеність щодо позиції Путіна, "яструби" прагнули її розвіяти. Щоб зрозуміти переговорну позицію Путіна, казали вони американцям, слід звернутися до його промови у червні 2024 року: диктатор не завершить війну, доки не реалізує свої територіальні амбіції – повний контроль над чотирма областями на Сході України.

Останні заяви Кремля про війну в Україні