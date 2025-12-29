Про це інформує 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ ТАСС.

Що про території знову сказав Путін?

Глава Кремля начебто прагнув миру, за словами Трампа, але заявив, що виконання завдань щодо "звільнення" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей "триває поетапно". При цьому Путін вигадав, що ЗСУ нібито відступають на цих напрямках.

Під час наради російського диктатора також пролунали заяви про перспективу "повного звільнення Донбасу". До того ж, мовляв, зараз його війська мають "рішуче протидіяти діям ЗСУ у Куп'янську".

Щодо питань територій, то Путін також стверджує, що захоплення Сіверська нібито "відкриває можливість" для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ. Ба більше, російське угрупування "Восток", за словами президента Росії, буцімто "прорвало оборону України та наступає у бік Запоріжжя".

Крім того, Путін доручив у 2026 році продовжити розширення "смуги безпеки" вздовж кордону між Росією та Україною.

Чи налаштований Путін на мир?