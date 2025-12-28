Журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи вважає він, що Володимир Путін не готовий до миру з огляду на останні удари Росії по Україні, передає 24 Канал.

Як Трамп відреагував на обстріли України?

Попри постійні обстріли України, президент США досі вважає, що російський диктатор зараз "серйозно" налаштований на мир.

Політик не засудив масовані атаки на цивільну інфраструктуру України. Натомість він згадав про те, що Київ теж завдає значних ударів по різних частинах Росії, додавши, що не розцінює це як щось "погане".

За словами Трампа, обидва народи – і України, і Росії – бажають завершення війни.

Окремо президент США уточнив, що він не встановлював жодних дедлайнів щодо закінчення війни. На його думку, або війна завершиться, або триватиме ще дуже довго.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського 28 грудня?