Так, президент США заявив, що і Володимир Путін, і Володимир Зеленський хочуть миру, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський прибув у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у Маямі
Що Трамп каже про закінчення війни?
Водночас американський лідер наголосив, що він не має дедлайнів щодо закінчення війни.
Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів. Це (війна – 24 Канал) або завершиться, або затягнеться на дуже довгий час,
– заявив Трамп.
Він зауважив: якщо війну не зупинити зараз, загинуть ще мільйони людей, а цього ніхто не хоче.
Окремо політик уточнив, що після зустрічі із Зеленським він проведе розмови з лідерами Європи та Володимиром Путіним.
- До слова, Дональд Трамп вже мав розмову із російським диктатором перед тим, як зустрітися із Зеленським. Політик охарактеризував цю бесіду як "дуже хорошу" і "продуктивну".
- У Кремлі прокоментували бесіду президентів. За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, Путін і Трамп нібито мають схожі погляди на те, що тимчасове перемир'я призведе лише до затягування війни в Україні.
- Видання Sky News сумнівається, що зустріч Трампа і Зеленського здатна змінити хід війни. Адже Росія не змінює своїх максималістських вимог щодо України.