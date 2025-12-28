Навіть, якщо Зеленський і Трамп дійдуть згоди щодо положень мирного плану, відмова від нього Росії одразу зведе усі дипломатичні здобутки нанівець, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Чи здатна зустріч Зеленського і Трампа щось змінити у війні?
Трамп про це добре знає – відмова росіян від його пропозицій вже неодноразово підривала мирні зусилля США.
Зеленський та його союзники вважають, що змогли вивести ситуацію з глухого кута після того, як США запропонували 28-пунктний план, який більше нагадував "російський список бажань".
Київ підготував нову, 20-пунктну версію, що передбачає компроміси. Також Зеленський розповідав про "хорошу розмову" з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем Трамп Джаредом Кушнером, готуючись до зустрічі із самим президентом.
Наразі перспективи мають обнадійливий вигляд. Водночас відносна тиша з Москви свідчить про інше. Російські чиновники робили оптимістичні заяви, але вони були стриманими. Путін майже не змінив позиції щодо України, і навряд чи щось зміниться цих вихідних.
Путін користується дружніми відносинами з Трампом, що дає йому змогу просувати свої територіальні амбіції. Напружені стосунки між США та європейськими союзниками лише додають йому переваги. У таких умовах будь-яка пропозиція, яка обмежує його амбіції, навряд чи буде добре сприйнята в Москві – саме тому він применшив значення плану Зеленського.
Будь-яке небажання Росії йти на компроміси для Трампа випробуванням – перевіркою його сили, дипломатичних навичок і лояльності.
Нагадаємо, що перед зустріччю Зеленського і Трампа у Флориді російський диктатор заявив, що він більше не зацікавлений у виведенні ЗСУ з частково окупованих областей. Мовляв, росіяни здатні самостійно вигнати звідти українські війська.
Раніше Кремль відкинув пропозиції України та Європи щодо змін в американському мирному плані, стверджуючи, що вони не покращують перспективи миру.
Україна та США домовилися щодо багатьох пунктів, і, за словами Зеленського, план готовий на 90%. Проте досі невирішеним залишається питання, які території можуть перейти до Росії і чи взагалі це відбудеться. Росія прагне контролювати весь Донбас, тоді як Україна наполягає на заморожуванні лінії фронту на поточних позиціях. США пропонують як компроміс створення вільної економічної зони, проте достеменно невідомо, як вона працюватиме на практиці. Зеленський, чий попередній досвід зустрічей із Трампом був неоднозначним, поділяє побоювання Європи, що США можуть "здати" Україну, залишивши європейські країни оплачувати відновлення зруйнованої держави.
Політичний експерт Андрій Городницький пояснює, що зустріч Зеленського і Трампа важлива насамперед для України: Києву потрібно донести до Трампа своє бачення плану, узгодити ключові пункти та забезпечити позитивний результат для країни. Експерт наголошує, що від цієї зустрічі також залежатимуть безпекові гарантії та фінансова підтримка України після припинення вогню, тому вона має велике стратегічне значення.