Даже, если Зеленский и Трамп придут к согласию относительно положений мирного плана, отказ от него России сразу сведет все дипломатические достижения на нет, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Зеленский заявил, что готов отвести войска с передовой, но при одном условии, – FT

Способна ли встреча Зеленского и Трампа что-то изменить в войне?

Трамп об этом хорошо знает – отказ россиян от его предложений уже неоднократно подрывал мирные усилия США.

Зеленский и его союзники считают, что смогли вывести ситуацию из тупика после того, как США предложили 28-пунктный план, который больше напоминал "российский список желаний".

Киев подготовил новую, 20-пунктную версию, предусматривающую компромиссы. Также Зеленский рассказывал о "хорошем разговоре" с посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, готовясь к встрече с самим президентом.

Сейчас перспективы выглядят обнадеживающе. В то же время относительная тишина из Москвы свидетельствует о другом. Российские чиновники делали оптимистичные заявления, но они были сдержанными. Путин почти не изменил позиции по Украине, и вряд ли что-то изменится в эти выходные.

Путин пользуется дружескими отношениями с Трампом, что дает ему возможность продвигать свои территориальные амбиции. Напряженные отношения между США и европейскими союзниками только добавляют ему преимущества. В таких условиях любое предложение, которое ограничивает его амбиции, вряд ли будет хорошо воспринято в Москве – именно поэтому он преуменьшил значение плана Зеленского.

Любое нежелание России идти на компромиссы для Трампа испытанием – проверкой его силы, дипломатических навыков и лояльности.