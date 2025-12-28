Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС, пишет 24 Канал.
Почему Путин больше не заинтересован в территориях?
В субботу, 27 декабря, диктатор Путин заявил, что Россия больше не заинтересована в выводе Вооруженных сил Украины с неоккупированных территорий Украины.
С учетом темпов наступления заинтересованность России в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю,
– отметил глава Кремля.
Соответствующее заявление Путин сделал после того, как посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где командующие российских армейских соединений отчитались о ситуации на фронте. Они сообщили о якобы захвате некоторых украинских городов, в частности Гуляйполя и Мирнограда. Несколько ранее, российские военные снова сообщали о контроле над Купянском и "зачистке" в Константиновке.
Начальник вражеского Генштаба вместе с подчиненными заверили Путина в успешном наступлении на всех направлениях и "освобождении" ряда населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
В частности Путин заявил, что это "важные результаты", которые открывают возможности для полной оккупации Донецкой и Запорожской областей.
В то же время украинская сторона и аналитики DeepState не подтверждают оккупацию этих населенных пунктов.
Россияне традиционно преувеличивают собственные "успехи", особенно накануне важных переговоров, например между Зеленским и Трампом.
Путин фактически отказался от переговоров: что сказал?
Российский диктатор заявил, что украинская власть не заинтересована в мирном урегулировании войны, а учитывая доклады командования "заинтересованность России в выводе украинских военных формирований с занятых ими пока территорий фактически сводится к нулю". По его словам, в случае нежелания Киева договариваться Кремль намерен достигать поставленных целей вооруженным путем.
Так, Путин фактически признал отсутствие интереса к мирным переговорам.
Когда Зеленский встретится с Трампом?
Президент Украины планирует встречу с лидером США во Флориде 28 декабря.
Встреча Зеленского и Трампа считают кульминацией активных консультаций, которые продолжаются с ноября 2025 года после обнародования мирного плана США, состоявшего из 28 пунктов.
Директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии 24 Канала предположил, что главе Украины будет очень непросто во время разговора с Трампом. Впрочем он считает, что украинский президент должен действовать более ответственно и говорить о тех вещах, на которые Украина не может пойти.