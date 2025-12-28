Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны от 28 декабря.

Как в России пытаются скрыть свои потери в Купянске?

Аналитики отмечают, что 27 декабря российское Министерство обороны внезапно возобновило публикацию детальных ситуационных отчетов о Купянском направлении после того, как столкнулось с широкой критикой российских "военкоров" относительно преувеличений и лжи военных командиров и кремлевских чиновников относительно российских продвижений в Купянске.

27 декабря российское Министерство обороны опубликовало видеозаписи и заявления командиров рот российских 1427-го, 1468-го и 1843-го мотострелковых полков (все три 6-й общевойсковой армии, Ленинградского военного округа), в которых утверждается, что подразделения 6-й армии якобы контролируют Купянск, а российские войска якобы действуют в центральной и северо-восточной части города,

– говорится в отчете ISW.

Эксперты отметили, что российские государственные СМИ уменьшили освещение Купянского направления после успехов Украины в этом районе, хотя Министерство обороны России в конце ноября 2025 года ежедневно предоставляло подробные отчеты о боях в Купянске.

"Министерство обороны России, вероятно, использовало командиров низшего ранга в отчетах от 27 декабря, чтобы попытаться восстановить доверие к себе в российском информационном пространстве. Кремль также, вероятно, пытается использовать депутатов Государственной думы России, которые "решительно отрицают украинские достижения", чтобы смягчить негативную реакцию на Купянск со стороны широкой российской общественности", – отметили аналитики.

В ISW привели пример с риторикой члена комитета Государственной Думы по вопросам обороны Андрея Колесника 27 декабря, который обвинил Украину в якобы фальсификации ситуации с контролем Купянска.

Поэтому министерство обороны России, кремлевские чиновники и российские государственные СМИ, представляется, привлечены к общеправительственным усилиям, чтобы скрыть неудачи на поле боя в Купянске и ответить на распространенную критику "милблогеров" и ультранационалистов относительно ложных сообщений Кремля о ситуации в городе.

Кстати, заместитель командира полка 429 БПС "Ахиллес" Олесь Маляревич заметил в эфире 24 Канала, что в Купянске еще скрывается несколько захватчиков. Сама же ситуация в городе, по словам военного, остается сложной, ведь российское командование направило резервы на это направление, а также используют дроны для пехотных атак.

Какие успехи имеет Украина в Купянске?

В ISW отметили, что существует достаточно доказательств того, что украинские войска освободили большую часть Купянска.

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 16, 20 и 26 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы P-07 Купянск – Шевченково и трассы P-79 Купянск – Чугуев в центре Купянска.

ISW в последние недели видел многочисленные геолокационные видеозаписи, которые свидетельствуют о продвижении украинской армии вблизи и в пределах Купянска, что соответствует заявлениям украинских чиновников об успехах Сил обороны в этом районе,

– говорится в отчете.



Какова ситуация в Купянске по состоянию на 27 декабря / Карта ISW

В то же время российские "военные", включая тех, кто традиционно колеблется критиковать министерство обороны России, взялись за необычный дискурс, признавая успехи Украины и агрессивно обвиняя их минобороны во лжи о российских достижениях.

И хотя отдельные российские "милблогеры" пытались преуменьшить или списать на нет успехи Украины на Купянском направлении, все же находились "военные", которые писали, что это манипуляция и способ отвлечь внимание от главной проблемы – системной культуры лжи в российской армии.

"Министерство обороны России, вероятно, сейчас удваивает усилия по сокрытию своих неудач в Купянске, чтобы не ослаблять позиции России в текущих мирных переговорах с Соединенными Штатами", – подчеркнули эксперты.

В конце концов аналитики резюмировали, что масштабы доступных доказательств из открытых источников о продвижении Украины на Купянском направлении, в сочетании с необычно большим количеством подтверждающих сообщений из российских источников, которые обычно не обсуждают успехи Украины на поле боя, серьезно подрывают усилия Кремля по когнитивной войне, целью которых является изображение российской военной победы как неизбежной, а украинской обороны – на грани краха.

