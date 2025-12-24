Теперь вражеские пропагандисты начинают осознавать критичность ситуации для России в Купянске и переобуваются на лету, передает 24 Канал.
К теме Он докладывал Путину о захвате Купянска: Зеленский заявил, что в России исчез генерал
Как российские военные комментируют положение в Купянске?
Учитывая реальное состояние фронта и количество потерь со стороны российской армии, кремлевские военные откровенно признают полный провал Купянской операции и умоляют "донести Верховному" истинное положение дел.
Кроме того, пропагандисты отмечают, что новости о взятии Россией города продвигали настолько уверенно, что сейчас подразделения оккупантов, которые были к этому привлечены, уже не получают выплат за наступательные и оборонительные действия.
Пропагандисты скулят из-за провала в Купянске: смотрите скриншоты из сети
В росСМИ пишут и о том, что "взятие" Купянска не обошлось без блестящих наград и медалей в путинской армии, поэтому можно ожидать очередных заявлений о новом "освобождении" города.
К тому же пропагандисты признают проигрыш собственной информационной компании по дискредитации заявлений украинского руководства о контроле над населенным пунктом.
По их словам, даже их собственные постановочные видео не помогли удержать Купянск в реальности.
Какова ситуация в Купянске: смотрите карту DeepState
Больше о линии фронта в Купянске
Силы обороны Украины удерживают контроль над большей частью территории города, опровергая утверждения российской пропаганды о "полном захвате" города.
ВСУ достигают тактических успехов: вытесняют врага, проводят зачистку и блокируют попытки россиян просочиться через реку Оскол.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, министр обороны России Андрей Белоусов продолжает лживо утверждать, что Купянск якобы полностью под контролем российских войск.
На самом же деле около 90% города контролируют украинские силы, которые активно выбивают оккупантов. Подобные фальшивые доклады ранее делал и начальник генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов.