Теперь вражеские пропагандисты начинают осознавать критичность ситуации для России в Купянске и переобуваются на лету, передает 24 Канал.

Как российские военные комментируют положение в Купянске?

Учитывая реальное состояние фронта и количество потерь со стороны российской армии, кремлевские военные откровенно признают полный провал Купянской операции и умоляют "донести Верховному" истинное положение дел.

Кроме того, пропагандисты отмечают, что новости о взятии Россией города продвигали настолько уверенно, что сейчас подразделения оккупантов, которые были к этому привлечены, уже не получают выплат за наступательные и оборонительные действия.

Пропагандисты скулят из-за провала в Купянске: смотрите скриншоты из сети

В росСМИ пишут и о том, что "взятие" Купянска не обошлось без блестящих наград и медалей в путинской армии, поэтому можно ожидать очередных заявлений о новом "освобождении" города.

К тому же пропагандисты признают проигрыш собственной информационной компании по дискредитации заявлений украинского руководства о контроле над населенным пунктом.

По их словам, даже их собственные постановочные видео не помогли удержать Купянск в реальности.

Какова ситуация в Купянске: смотрите карту DeepState

