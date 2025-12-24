Тепер ворожі пропагандисти починають усвідомлювати критичність ситуації для Росії в Куп'янську та перевзуваються на льоту, передає 24 Канал.

Як російські військкори коментують становище в Куп'янську?

Зважаючи на реальний стан фронту й кількість втрат з боку російської армії, кремлівські військкори відверто визнають повний провал Куп'янської операції й благають "донести Верховному" справжній стан справ.

Окрім того, пропагандисти зазначають, що новини про взяття Росією міста просували настільки впевнено, що нині підрозділи окупантів, які були до цього залучені, уже не отримують виплат за наступальні та оборонні дії.

Пропагандисти скиглять через провал у Куп'янську: дивіться скриншоти з мережі

У росЗМІ пишуть і про те, що "взяття" Куп'янська не обійшлося без блискучих нагород та медалей у путінській армії, тож можна очікувати чергових заяв про нове "звільнення" міста.

До того ж пропагандисти визнають програш власної інформаційної компанії з дискредитації заяв українського керівництва про контроль над населеним пунктом.

За їхніми словами, навіть їхні власні постановочні відео не допомогли утримати Куп'янськ у реальності.

Яка ситуація в Куп'янську: дивіться карту DeepState

Більше про лінію фронту в Куп'янську