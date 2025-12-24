Тепер ворожі пропагандисти починають усвідомлювати критичність ситуації для Росії в Куп'янську та перевзуваються на льоту, передає 24 Канал.
До теми Він доповідав Путіну про захоплення Куп'янська: Зеленський заявив, що в Росії зник генерал
Як російські військкори коментують становище в Куп'янську?
Зважаючи на реальний стан фронту й кількість втрат з боку російської армії, кремлівські військкори відверто визнають повний провал Куп'янської операції й благають "донести Верховному" справжній стан справ.
Окрім того, пропагандисти зазначають, що новини про взяття Росією міста просували настільки впевнено, що нині підрозділи окупантів, які були до цього залучені, уже не отримують виплат за наступальні та оборонні дії.
Пропагандисти скиглять через провал у Куп'янську: дивіться скриншоти з мережі
У росЗМІ пишуть і про те, що "взяття" Куп'янська не обійшлося без блискучих нагород та медалей у путінській армії, тож можна очікувати чергових заяв про нове "звільнення" міста.
До того ж пропагандисти визнають програш власної інформаційної компанії з дискредитації заяв українського керівництва про контроль над населеним пунктом.
За їхніми словами, навіть їхні власні постановочні відео не допомогли утримати Куп'янськ у реальності.
Яка ситуація в Куп'янську: дивіться карту DeepState
Більше про лінію фронту в Куп'янську
Сили оборони України утримують контроль над більшістю території міста, спростовуючи твердження російської пропаганди про "повне захоплення" міста.
ЗСУ досягають тактичних успіхів: витісняють ворога, проводять зачистку та блокують спроби росіян просочитися через річку Оскіл.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов продовжує брехливо стверджувати, що Куп'янськ нібито повністю під контролем російських військ.
Насправді ж близько 90% міста контролюють українські сили, які активно вибивають окупантів. Подібні фальшиві доповіді раніше робив і начальник генштабу країни-агресорки Валерій Герасимов.