Що сказав Зеленський про зниклого генерала?

За словами президента, ситуація на полі бою складна, Україні бракує зенітних ракет. Утім, росіяни, м'яко кажучи, перебільшують свої досягнення. Певна річ, що 50 відсотків усіх міст окупанти не захопили.

Путін часто говорив про контроль над містами; ми бачили відео, де генерал повідомляв про їхнє захоплення. А потім я поїхав до Куп'янська, і ситуація справді була складною, і лінія фронту була дуже близько. Однак наші збройні сили контролюють Куп'янськ. Потім цей генерал зник, хто знає куди. Вчора чи позавчора була новина, що його знайшли мертвим. Я думаю, що це той самий генерал. Кожну інформацію потрібно перевіряти десять разів, але якщо він зник безвісти, я зовсім не здивуюся,

– висловився Зеленський.

Хто доповідав Путіну про захоплення Куп'янська?

Зеленський не уточнив прізвище. 20 листопада з доповіддю виступив Герасімов, 17 грудня те саме повторив Бєлоусов. Очевидно, що обидва нікуди не зникали, тож ідеться про когось іншого.

9 грудня Путін нагородив генерал-полковника Сергія Кузовльова, який командував угрупованням військ "Захід", – нібито саме за взяття Куп'янська.

Військовий експерт Олександр Коваленко припускав, що росіяни відправлять Кузовльова у небуття після нового року – щоб не псувати новорічне звернення Путіна. Адже в росіян може виникнути питання, як же звільняти "героїчного" командувача, який двічі "оточував" і двічі "звільняв" Куп'янськ.

Чи буде мир в Україні?

Зеленський відповів однозначно: переговори зі США тривають, Америка почала дослухатися до України, чути аргументи Києва. Тому план почав змінюватися.

"Якщо ми не зможемо зупинити Путіна, це буде саме те, чого хоче Путін – продовження війни", – пояснив президент.